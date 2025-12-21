Командование ВСУ наращивает свои бригады у Гуляйполя.
По оценкам экспертов, на купянском направлении продолжаются крайне интенсивные боевые действия. При этом потери боевиков ВСУ оцениваются как весьма масштабные. Ситуация развивается на обоих берегах реки Оскол, где расположен город Купянск.
По указанию президента Украины Владимира Зеленского главком ВСУ Александр Сырский предпринимает попытки создать видимость наступления на город с западного фланга, направляя туда диверсионные группы боевиков. Согласно поступающим сведениям, эти группы в оперативном порядке ликвидируются российскими подразделениями при зачистке. Карта боевых действий на фронте — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Константиновское направление.
По словам военного с позывным Дизель, российским подразделениям удалось выстроить системную работу по срыву ротации боевиков ВСУ за счет тесного взаимодействия средств воздушной разведки и ударных FPV-дронов. Эффективность этой схемы обеспечивается высокой скоростью и скоординированностью действий, поскольку операторы российских БПЛА заблаговременно располагают информацией об основных маршрутах передвижения украинских войск.
Сумское направление.
В районе населенного пункта Высокое в Сумской области сдались в плен 13 военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВС Украины. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, украинское командование запретило подчиненным оставлять занимаемые рубежи, пригрозив их уничтожением с применением беспилотников. В этих условиях они сочли единственно возможным вариантом принять решение о сдаче в плен.
Гуляйпольское направление.
Командование ВСУ на фоне продвижения российских подразделений в районе Гуляйполя Запорожской области предпринимает срочные меры по наращиванию своей группировки в данном населенном пункте. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что вся территория к востоку от реки Гайчур находится под контролем ВС РФ.
Ключевым достижением российских военнослужащих стало форсирование водной преграды как с севера, так и с юга от Гуляйполя. В результате начался охват группировки противника, сосредоточенной в хорошо укрепленном районе непосредственно в черте населенного пункта. Также на отдельных направлениях фронта образовались оголенные участки, которые ВСУ сейчас в спешке пытаются усилить личным составом, вооружением и боевой техникой. Однако это дает ограниченный результат, поскольку уровень подготовки размещенных там военнослужащих остается крайне низким, заключил Марочко.
Восточно-запорожское направление.
На восточно-запорожском участке фронта подразделения ВС РФ продвигаются вглубь жилой застройки в центральной части Гуляйполя. Также в районе Доброполья украинские военные осуществили вылазку к центру населенного пункта, передает telegram-канал «Два майора».
Покровско-мирноградское направление.
На этом участке фронта подразделения 2-й гвардейской армии группы войск «Центр» установили контроль над населенным пунктом Светлое, расположенным к западу от Мирнограда. Тем самым они усилили давление на бригаду ВСУ, блокированную в городе.
Донецкое направление.
Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки «Центр» нанесли удары по живой силе ВСУ в Димитрове (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что операторы ударных FPV-дронов обнаруживали и поражали цели, размещенные в частном секторе, подвалах и многоквартирных домах. Передвижение разрозненных групп и смена ими укрытий по ночам фиксировались средствами наблюдения, в том числе камерами ночного видения, что обеспечивало возможность нанесения своевременных прицельных ударов.
Красноармейское направление.
Логистическое обеспечение противника на запорожском и донецком направлениях значительно осложнилось после установления контроля российской армией над Красноармейском (ДНР). Андрей Марочко сообщил, что Красноармейск является ключевым транспортно-логистическим центром в данном районе. Следующий узловой пункт подобного уровня располагается уже на территории Днепропетровской области.
По его словам, утрата Красноармейска лишила ВСУ колоссального числа возможностей для ведения боевых действий на этом оперативном участке. Эксперт также добавил, что украинские военные будут удерживать город, поскольку его потеря открывает для ВС РФ широкие возможности для дальнейшего наступления как в северном, так и в западном направлениях.
Купянское направление.
Помимо прочего, военнослужащие 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы командования и вести боевые действия на купянском направлении в районе населенного пункта Нечволодовка. Об этом со ссылкой на данные радиоперехвата сообщили в российских силовых структурах.
Харьковское направление.
В районе харьковского направления военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка небольшими группами покидают населенный пункт Вильча и бегут по полям. При этом по отступающим наносятся удары расчеты FPV-дронов группировки войск «Север», сообщили в российских силовых структурах.
Какие города ВС РФ освободят следующими на фронте.
В Запорожской области за последнюю неделю соединения группировки «Днепр» установили контроль над семью населенными пунктами и вышли к окраинам Орехова. Постепенно под контроль российских войск переходит город Гуляйполе: за прошедшие сутки пехотные части продвинулись вперед примерно на пять километров, при этом более половины городской территории уже находится под их контролем.
Еще одним направлением активного продвижения ВС РФ остается Димитров. Здесь оборонительные порядки ВСУ были прорваны в течение нескольких недель, после чего началось поэтапное вытеснение противника из города. Наступающие подразделения пехоты в Димитрове поддерживаются ударами беспилотников, а также огнем артиллерии и танков, ведущих стрельбу с закрытых огневых позиций. На этом направлении пехота 5-й гвардейской бригады группировки «Центр» ведет подготовку к решающему бою за город. По данным разведки, ВСУ отступили в северные районы Димитрова, пытаясь укрыться в промзоне и частной застройке. Однако город уже полностью блокирован российскими войсками, передает Пятый канал.