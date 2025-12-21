Еще одним направлением активного продвижения ВС РФ остается Димитров. Здесь оборонительные порядки ВСУ были прорваны в течение нескольких недель, после чего началось поэтапное вытеснение противника из города. Наступающие подразделения пехоты в Димитрове поддерживаются ударами беспилотников, а также огнем артиллерии и танков, ведущих стрельбу с закрытых огневых позиций. На этом направлении пехота 5-й гвардейской бригады группировки «Центр» ведет подготовку к решающему бою за город. По данным разведки, ВСУ отступили в северные районы Димитрова, пытаясь укрыться в промзоне и частной застройке. Однако город уже полностью блокирован российскими войсками, передает Пятый канал.