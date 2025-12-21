В ЮАР неизвестный открыл огонь по мирным гражданам: что известно

Десять человек погибли в ходе перестрелок в Южно-Африканской Республике. Об этом информирует Agence France-Presse со ссылкой на сообщение местной полиции.
По данным агентства, действия происходили рядом с городом Йоханнесбург.
«Неизвестный вооруженный человек убил десять человек в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом», — следует из материалов.
Также уточняется, что еще десять человек получили ранения.
По словам сотрудников правоохранительных органов, мотив преступника в данный момент неизвестен. Следователи все еще выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее KP.RU писал, что похожий случай со стрельбой произошел в американском штате Аризона. Неизвестный открыл огонь по персоналу военной базы ВВС США. Все сотрудники успели спрятаться в здании. Информацию о жертвах или пострадавших не публиковали.