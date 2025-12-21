В ЮАР неизвестный открыл огонь по мирным гражданам: что известно

Ранее KP.RU писал, что похожий случай со стрельбой произошел в американском штате Аризона. Неизвестный открыл огонь по персоналу военной базы ВВС США. Все сотрудники успели спрятаться в здании. Информацию о жертвах или пострадавших не публиковали.