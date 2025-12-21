Во Владивостоке вспыхнул пожар в административном здании

По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 11:56 по местному времени (04:56 мск) в воскресенье. Первые пожарные расчёты прибыли на место спустя пять минут. На момент их прибытия горели электрические кабели на фасаде строения. Звенья газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали из здания десять человек.