Во Владивостоке вспыхнул пожар в административном здании

Во Владивостоке произошло возгорание административного здания на улице Пограничная. Об этом сообщило региональное главное управление МЧС России.
По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 11:56 по местному времени (04:56 мск) в воскресенье. Первые пожарные расчёты прибыли на место спустя пять минут. На момент их прибытия горели электрические кабели на фасаде строения. Звенья газодымозащитной службы с использованием спасательных устройств эвакуировали из здания десять человек.
В настоящее время спасатели проводят тушение пожара по повышенному второму рангу пожара. Движение транспорта в районе происшествия ограничено.
На место выехал заместитель прокурора Фрунзенского района города Андрей Думчиков для координации работы правоохранительных органов и специальных служб. Также отмечается, что прокуратура возьмет на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты проверки по факту пожара.
Ранее на химзаводе в Дзержинске произошел пожар во время ремонта.