В Самарской области мальчик и три девочки не вернулись с прогулки домой

Ранее на улице Нахимова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали группу нетрезвых подростков, при которых было обнаружено оружие. Наряд полиции остановил шестерых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, а также 18-летнего молодого человека. Все они были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как следует из сообщения полиции, молодые люди вели себя шумно во дворе жилых домов, громко выкрикивали фразы и использовали нецензурную лексику, чем напугали местных жителей.