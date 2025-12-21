В Самарской области мальчик и три девочки не вернулись с прогулки домой

Полиция региона ищет четырех пропавших на прогулке детей.
Полиция Самарской области организовала поиски четверых несовершеннолетних — 10-летнего мальчика и трех девочек в возрасте пяти, 10-ти и 11-ти лет, которые не вернулись с прогулки. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
«Сотрудники полиции разыскивают без вести пропавших малолетних: 10-летнего мальчика и девочек 2015, 2020, 2014 годов рождения, жителей поселка Безенчук Самарской области, которые в 20:30 (19:30 мск — прим. URA.RU) 20.12.2025 не вернулись с прогулки и до текущего времени их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.
По информации регионального управления МВД, в полицию обратились родители пропавших детей. Личный состав отдела ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге в час ночи. Полицейские составили ориентировки с приметами несовершеннолетних и направили их сотрудникам полиции, Росгвардии, представителям правоохранительных организаций и волонтерам.
В ведомстве уточнили, что сотрудники уголовного розыска устанавливают и опрашивают очевидцев, а также проверяют круг общения детей. Наряды наружной службы, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних проводят поисковые мероприятия на пересеченной местности, обходят дворы и улицы близлежащих населенных пунктов, проверяют подвалы, чердаки, заброшенные строения и иные места возможного пребывания несовершеннолетних.
