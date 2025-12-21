На трассе Челябинск-Троицк девушка погибла при столкновении иномарки с фурой. Фото, видео

Высокая скорость стала причиной смертельной аварии в Троицком районе.
Смертельная авария с погибшей и тремя пострадавшими произошла в ночное время на автодороге Челябинск-Троицк. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«20 декабря 2025 в 23:40 на 134 км автодороги Челябинск-Троицк, двигаясь по направлению в сторону Челябинска, 34-летний водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на стоящий грузовик Iveco, находившийся на полосе движения в попутном направлении в неисправном состоянии (был обозначен аварийным знаком и аварийной сигнализацией). В результате ДТП пассажир легковушки, 24-летняя девушка, скончалась на месте происшествия, водитель и две пассажирки автомобиля получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в Госавтоинспекции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. В ведомстве также напомнили водителям рекомендации по безопасности: быть внимательными, выбирать скорость, позволяющую контролировать ситуацию, особенно в темное время суток на загородной трассе, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров, а также использовать ремни безопасности.
