На трассе Челябинск-Троицк девушка погибла при столкновении иномарки с фурой. Фото, видео

«20 декабря 2025 в 23:40 на 134 км автодороги Челябинск-Троицк, двигаясь по направлению в сторону Челябинска, 34-летний водитель Volkswagen Jetta, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость, совершил наезд на стоящий грузовик Iveco, находившийся на полосе движения в попутном направлении в неисправном состоянии (был обозначен аварийным знаком и аварийной сигнализацией). В результате ДТП пассажир легковушки, 24-летняя девушка, скончалась на месте происшествия, водитель и две пассажирки автомобиля получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в Госавтоинспекции.