В США самолёт футбольной команды из Миннесоты совершил аварийную посадку

Самолёт команды Национальной футбольной лиги США «Миннесота Вайкингс» аварийно приземлился вскоре после вылета из американского города Миннеаполиса, сообщили представители этого клуба, на которых сослалась газета New York Post.
Днём 20 декабря спортсмены направлялись на игру с «Нью-Йорк Джайентс» в город Ньюарк (штат Нью-Джерси). Примерно через час после полёта воздушное судно столкнулось с техническими проблемами.
По информации на портале FlightAware, самолёт развернулся над Висконсином и вернулся в Миннеаполис. Игроки клуба написали в социальных сетях, что они в порядке.
Позже футболисты пересели в другой самолёт, который отправился в пункт назначения. Матч между «Миннесотой» и «Нью-Йорком» должен состояться на стадионе MetLife в днём в воскресенье, 21 декабря.
Напомним, в конце января авиалайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолётом Black Hawk при подлёте к аэропорту в Вашингтоне. После этого самолёт упал в реку Потомак. На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе более десятка фигуристов, участвовавших в чемпионате США. Среди жертв были трое граждан РФ, включая чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.