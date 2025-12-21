В США самолёт футбольной команды из Миннесоты совершил аварийную посадку

Напомним, в конце января авиалайнер Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолётом Black Hawk при подлёте к аэропорту в Вашингтоне. После этого самолёт упал в реку Потомак. На борту авиалайнера находились четыре члена экипажа и 60 пассажиров, в том числе более десятка фигуристов, участвовавших в чемпионате США. Среди жертв были трое граждан РФ, включая чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.