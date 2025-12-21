Ушли на прогулку и не вернулись домой: В Самарской области разыскивают пропавших четверых детей

В селе Безенчук Самарской области ищут четверых пропавших детей, ушедших на прогулку. В поиске задействованы полиция и волонтеры. Об этом пишет «КП-Самара» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что пропали 10-летний мальчик и три девочки — 5, 10 и 11 лет. Дети ушли гулять в субботу, 20 декабря. Родители сообщили в полицию, когда дети не вернулись домой к вечеру. К ночи весь личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге.
«Дети не вернулись домой в районе 20:30. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами пропавших среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров», — заявили в МВД.
Оперативники сейчас опрашивают свидетелей и знакомых детей. В поисках также участвуют волонтеры «Лиза Алерт». Они прочесывают районы города и окрестности, где потенциально могли ходить пропавшие.
Пока ни одного ребенка не было найдено.
