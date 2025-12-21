Ричмонд
Ушли на прогулку и не вернулись домой: В Самарской области разыскивают пропавших четверых детей

В Безенчуке ищут четверых детей, пропавших после прогулки.

Источник: Комсомольская правда

В селе Безенчук Самарской области ищут четверых пропавших детей, ушедших на прогулку. В поиске задействованы полиция и волонтеры. Об этом пишет «КП-Самара» со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что пропали 10-летний мальчик и три девочки — 5, 10 и 11 лет. Дети ушли гулять в субботу, 20 декабря. Родители сообщили в полицию, когда дети не вернулись домой к вечеру. К ночи весь личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге.

«Дети не вернулись домой в районе 20:30. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами пропавших среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров», — заявили в МВД.

Оперативники сейчас опрашивают свидетелей и знакомых детей. В поисках также участвуют волонтеры «Лиза Алерт». Они прочесывают районы города и окрестности, где потенциально могли ходить пропавшие.

Пока ни одного ребенка не было найдено.

Прежде KP.RU информировал, что в Юрге полиция смогла отыскать пропавшего мальчика. Его поиски длились сутки. Оказывается, он все это время гостил у знакомой своей матери.