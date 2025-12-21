Ушли на прогулку и не вернулись домой: В Самарской области разыскивают пропавших четверых детей

Отмечается, что пропали 10-летний мальчик и три девочки — 5, 10 и 11 лет. Дети ушли гулять в субботу, 20 декабря. Родители сообщили в полицию, когда дети не вернулись домой к вечеру. К ночи весь личный состав ОМВД по Безенчукскому району был поднят по тревоге.