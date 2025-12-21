Ричмонд
В Воложинском районе пятилетний ребенок погиб, когда шел с отцом по дороге

Пятилетний ребенок погиб в ДТП в Воложинском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Воложинском районе в ДТП погиб ребенок, сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.

Трагедия произошла в субботу, 20 декабря, в деревне Пряльники. Примерно в 17.40 на улице Молодежной 38-летний водитель «Опеля» совершил наезд на пятилетнего мальчика.

По словам водителя, он ехал от деревни Падневичи в сторону деревни Судники и не успел затормозить, когда мальчик внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

— Водитель и отец ребенка доставили мальчика в больницу, где ребенок скончался, — рассказали в ГАИ.

Проводится проверка.

Еще ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске.

Кроме того, Минздрав сказал про семь детей, которые находятся в больнице после пожара в квартире в Столине.