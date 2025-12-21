В Воложинском районе пятилетний ребенок погиб, когда шел с отцом по дороге

В Воложинском районе в ДТП погиб ребенок, сообщили в ГАИ УВД Минского облисполкома.
Трагедия произошла в субботу, 20 декабря, в деревне Пряльники. Примерно в 17.40 на улице Молодежной 38-летний водитель «Опеля» совершил наезд на пятилетнего мальчика.
По словам водителя, он ехал от деревни Падневичи в сторону деревни Судники и не успел затормозить, когда мальчик внезапно выбежал на проезжую часть дороги.
— Водитель и отец ребенка доставили мальчика в больницу, где ребенок скончался, — рассказали в ГАИ.
Проводится проверка.
