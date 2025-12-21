В Самарской области после исчезновения четверых детей завели дело

«Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. “а”, “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего)», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
По данным следователей, 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, 10 и 11 лет, проживающие в поселке Безенчук, ушли гулять накануне вечером и до сих пор домой не вернулись.
«В рамках расследования сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетних. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления», — уточняется в сообщении.
Поиски пропавших детей ведут полиция и волонтеры.