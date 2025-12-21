Ричмонд
На пожаре в тюменском селе погиб человек

В селе Иска (Тюменская область) в ночь с 20 на 21 декабря произошел пожар в трехкомнатной квартире по улице Молодежной. В Управлении МЧС региона сообщили, что обнаружили погибшего на месте происшествия.

Пожар произошел в квартире на улице Молодежной.

«В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о возгорании 3-х комнатной квартиры в Нижнетавдинском муниципальном округе, в селе Иска, на улице Молодежная. Во время пожара погиб один человек», — сообщает ведомство в мессенджере МАХ.

Уточняется, что площадь пожара составила 120 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стала неисправная печь.