В Италии нашли тело 38-летней женщины из Молдовы с травмой головы: Полиция рассматривает версию об убийстве

Вечером 18 декабря в Рокка Приора (провинция Рим) в квартире была обнаружена 38-летняя женщина из Молдовы без признаков жизни, с травмой головы. Тело нашёл её сожитель вместе с другом при возвращении домой между 22:00 и 23:00.
Вызванные на место происшествия врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь пострадавшей.
Следователи изолировали квартиру и начали расследование. Причины травмы головы пока не установлены — рассматриваются как несчастный случай, так и умышленное преступление.
Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу в поликлинику по распоряжению прокуратуры. Следствие проводит допросы свидетелей, изучает видеозаписи и другие материалы, чтобы воссоздать последние часы жизни женщины, уточняет rupor.md.
