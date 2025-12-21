В Иркутске нашли пропавшего 11-летнего мальчика

В Иркутске в ходе поисков нашли 11-летнего мальчика, который ушёл из дома в школу и пропал, сообщили 21 декабря в Главном управлении МВД по Иркутской области.
«Найден! Жив!» — уточнило региональное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
Он ушёл из дома в школу примерно в 07:00 в субботу, 20 декабря. В полицию обратилась мать ребёнка, которая заявила, что мальчик может находиться в любом районе города и Иркутского района.
Поисками занялись полицейские, волонтёры и неравнодушные граждане. В итоге школьника нашли живым.
Напомним, ранее сообщалось об исчезновении четырёх детей в Самарской области. 20 декабря 10-летний мальчик и три девочки в возрасте пяти, десяти и 11 лет ушли на прогулку и не вернулись. Сотрудники полиции организовали розыск без вести пропавших ушли на прогулку и не вернулись. Полицией был организован их розыск.
В ноябре в селе Пензенском в Томаринском районе на юге Сахалинской области пропал девятилетний мальчик. Его обнаружили живым через два дня поисков, к которым привлекли 119 человек и 18 единиц техники.