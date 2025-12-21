Подозреваемого в убийстве девушки в Свирске задержали в Иркутской области

Подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления — убийства 24-летней девушки в городе Свирске — задержали в Иркутской области. Об этом irk.aif.ru сообщили в региональном ГУ МВД. Напомним, тело девушки с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили на улице Хасановских Боев 18 декабря.
«В течение нескольких дней полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. К расследованию были привлечены наиболее опытные сотрудники регионального Главка полиции. В операции также принимали участие бойцы спецназа Росгвардии», — рассказали в ведомстве. Всё это время подозреваемый, 24-летний молодой человек, скрывался в заброшенном здании. Сейчас с задержанным работают следователи.
Мэр города Свирска Владимир Орноев в своём Телеграм-канале поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, а также выразил соболезнования семье погибшей девушки.
«Сегодня наши мысли — с семьёй погибшей. Эту боль ничем не измерить и эту утрату ничем не унять. От себя лично и от имени администрации обещаю всестороннюю поддержку и помощь её сыновьям. Они не останутся одни в своём горе», — написал Владимир Орноев.