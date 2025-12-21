Юристы предупредили о новых ловушках мошенников с новогодними премиями

Курбаков рассказал о популярной схеме с инвестициями. Злоумышленники предлагают людям выгодно вложить праздничные премии. Они обещают невероятно высокий доход в короткие сроки. При этом преступники постоянно торопят жертву. Аферисты заявляют, что срок предложения сильно ограничен и нужно принимать решение прямо сейчас.
Такая спешка — классический психологический приём. Мошенники играют на праздничном настроении и желании людей быстро пополнить бюджет. Как только человек переводит деньги, они бесследно исчезают. Вернуть такие деньги через банк практически невозможно.
Юрист советует не реагировать на заманчивые сообщения от незнакомцев. Всё время проверять источники и обращаться только к официальным финансовым экспертам или в полицию.
Не отстают и продуктовые аферисты. Ранее в МВД России предупредили о поддельных страницах в мессенджерах. Там якобы распродают красную икру и рыбу по очень низким ценам. Условие у обманщиков всегда одно — полная предоплата заказа. После получения денег продавцы сразу удаляют своё представительство в сети и перестают выходить на связь. Чтобы не остаться без денег и праздничных деликатесов, лучше совершать покупки в надёжных магазинах. Слишком дешёвая цена — это первый повод задуматься о безопасности.