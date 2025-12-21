Юристы предупредили о новых ловушках мошенников с новогодними премиями

Не отстают и продуктовые аферисты. Ранее в МВД России предупредили о поддельных страницах в мессенджерах. Там якобы распродают красную икру и рыбу по очень низким ценам. Условие у обманщиков всегда одно — полная предоплата заказа. После получения денег продавцы сразу удаляют своё представительство в сети и перестают выходить на связь. Чтобы не остаться без денег и праздничных деликатесов, лучше совершать покупки в надёжных магазинах. Слишком дешёвая цена — это первый повод задуматься о безопасности.