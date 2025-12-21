Более 2,3 млрд рублей потеряли жители Красноярского края из-за мошенников

Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 117 жителей края более 43 млн рублей. Чаще всего красноярцы попадались на уловки создателей фейковых криптобирж (12 случаев) и лжесотрудников спецслужб или организаций, которые пугали людей или «спасали» их сбережения (41 случай). 25 человек перевели деньги после перехода по фишинговым ссылкам от якобы интернет-магазинов, а четверо доверились взломанным аккаунтам друзей в соцсетях.