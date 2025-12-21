Ричмонд
Более 2,3 млрд рублей потеряли жители Красноярского края из-за мошенников

С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников в регионе стали уже 8 698 человек.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2025 года жертвами интернет-мошенников в Красноярском крае стали уже 8 698 человек. Общий ущерб превысил колоссальную сумму в 2,34 млрд рублей. Такие данные приводятся в сводке проруратуры региона.

Несмотря на масштаб проблемы, раскрывается пока лишь каждое четвертое преступление такого рода. Стражи порядка расследовали и направили в суд 754 уголовных дела о хищениях с использованием IT-технологий. Всего с начала года раскрыто 1 554 эпизода, что составляет 26,1% от общего числа.

Только за последнюю неделю злоумышленники похитили у 117 жителей края более 43 млн рублей. Чаще всего красноярцы попадались на уловки создателей фейковых криптобирж (12 случаев) и лжесотрудников спецслужб или организаций, которые пугали людей или «спасали» их сбережения (41 случай). 25 человек перевели деньги после перехода по фишинговым ссылкам от якобы интернет-магазинов, а четверо доверились взломанным аккаунтам друзей в соцсетях.

Параллельно с расследованиями правоохранители активно подают иски в интересах пострадавших. В суды уже направлено 390 заявлений. С учетом исков, поданных в 2024 году, суды уже удовлетворили 402 заявления, вернув пострадавшим 124 млн рублей.

Эксперты вновь призывают жителей края быть предельно бдительными: не переводить деньги незнакомцам, не верить в «секретные операции» по телефону и проверять информацию через официальные каналы связи с банками и госорганами.