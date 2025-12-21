Уголовное дело возбудили после пропажи четырех детей в Самарской области

Уголовное дело возбудили после исчезновения четырех детей, мальчика и трех девочек, из поселка Безенчук в Самарской области. Они ушли гулять, но так и не вернулись домой. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.