Уголовное дело возбудили после пропажи четырех детей в Самарской области

Уголовное дело возбудили после исчезновения четырех детей, мальчика и трех девочек, из поселка Безенчук в Самарской области. Они ушли гулять, но так и не вернулись домой. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
— Сотрудниками Следственного комитета и органов внутренних дел принимаются необходимые меры к установлению местонахождения малолетних. На месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, — передает официальный Telegram-канал управления ведомства.
Около часа ночи, после обращения родителей, полиция распространила ориентировку и начала поиски пропавших. Добровольцы из общественного объединения «Лиза Алерт» также присоединились к работам.
Другой случай произошел в Нижнем Новгороде, где 30 октября пропали шестеро детей после того, как они ушли из школы. Однако на следующий день дети нашлись.