Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калифорнии более 130 тыс. человек остались без электричества из-за пожара

В американском штате Калифорния более 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури заявил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Калифорния более 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.

По состоянию на 4:45 мск без света находились около 125 тысяч жителей Сан-Франциско. По данным управления пожарной охраны города, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в настоящий момент пытаются ликвидировать.

Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в социальной сети X* сообщил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей оставаться дома до восстановления подачи электричества.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины начались аварийные отключения электроэнергии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.