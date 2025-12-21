В Калифорнии более 130 тыс. человек остались без электричества из-за пожара

В американском штате Калифорния более 130 тысяч потребителей остались без электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По состоянию на 4:45 мск без света находились около 125 тысяч жителей Сан-Франциско. По данным управления пожарной охраны города, на одной из подстанций коммунальной компании PG&E Corporation произошло возгорание, которое в настоящий момент пытаются ликвидировать.
Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в социальной сети X* сообщил, что отключение электроэнергии повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей оставаться дома до восстановления подачи электричества.
Ранее сообщалось, что в большинстве регионов Украины начались аварийные отключения электроэнергии.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.