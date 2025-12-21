Ричмонд
Нижегородских школьниц обвиняют в вымогательстве интимных фото у сверстника

Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет.

Школьниц из Шахуньи обвинили в вымогательстве интимных фото у сверстника угрозами и шантажом. В образовательном учреждении проводится проверка, также ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

Переписку обнаружила мама учениц. По словам женщины, проверка в школе началась после жалобы бывшей подруги ее дочери. Мальчик признался, что ему угрожали: якобы без обнаженных фото отец сестер-шантажисток увез бы его в лес и повесил на дерево. Сама девочка утверждает, что такого не было: одноклассник сам прислал «дикпики».

Школа предложила девочкам перейти на домашнее обучение.