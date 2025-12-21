Ричмонд
В Самарской области нашли пропавших детей

САМАРА, 21 дек — РИА Новости. Пропавших в Самарской области детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось, сообщили в ГУМВД России по региону.

Источник: ГУ МВД

В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», — говорится в сообщении ведомства.