Автобус не выдержал холода: иностранцев эвакуировали с трассы в Костанайской области

В 4 км от села Федоровка автобус, следовавший по маршруту Таджикистан — РФ, остановился из-за технической неисправности. Из-за сильного холода возникла угроза для пассажиров.
«Силами МЧС, МИО и ДП были эвакуированы 16 человек, из них восемь детей. Пассажиров разместили в пункте обогрева в селе Жарколь».Пресс-служба МЧС РК.
Отмечается, что помощь врачей никому не потребовалась.
Спасатели напоминают: в периоды ухудшения погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.
Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами сломался и застрял на трассе около Экибастуза.