Автобус не выдержал холода: иностранцев эвакуировали с трассы в Костанайской области

Минувшей ночью в Федоровском районе Костанайской области спасатели МЧС оказали помощь пассажирам автобуса, остановившегося на автодороге республиканского значения Астана — Костанай — граница РФ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В 4 км от села Федоровка автобус, следовавший по маршруту Таджикистан — РФ, остановился из-за технической неисправности. Из-за сильного холода возникла угроза для пассажиров.

«Силами МЧС, МИО и ДП были эвакуированы 16 человек, из них восемь детей. Пассажиров разместили в пункте обогрева в селе Жарколь».Пресс-служба МЧС РК.

Отмечается, что помощь врачей никому не потребовалась.

Спасатели напоминают: в периоды ухудшения погодных условий рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами сломался и застрял на трассе около Экибастуза.