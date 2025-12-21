Ричмонд
В Самарской области нашли живыми и невредимыми пропавших детей

Детей, пропавших накануне в поселке Безенчук, нашли. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Как стало известно ранее, 20 декабря 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет ушли гулять и не вернулись домой.

В результате оперативных поисков и следственных действий местонахождение всех детей установлено. По информации правоохранительных органов, их жизни и здоровью ничто не угрожает, и в отношении них не совершалось противоправных действий.

В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства ухода детей из дома. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий для полной картины произошедшего.