В Сызрани автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся, есть жертвы

В Сызрани автомобиль Haval врезался в опору ЛЭП и загорелся: в ДТП погибли водитель и пассажир, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Сегодня утром, 21 декабря 2025 года, в Сызрани произошло серьёзное ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 6:40 автомобиль Haval, двигаясь по улице Охотной со стороны Набережной в направлении улицы Комарова, на участке возле дома 7 по улице Крымской совершил наезд на опору линии электропередачи.

В результате столкновения автомобиль загорелся. На месте происшествия погибли водитель и пассажир транспортного средства.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии и выяснять все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о причинах столкновения и условиях, приведших к возгоранию автомобиля.