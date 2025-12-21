В Сызрани автомобиль врезался в ЛЭП и загорелся, есть жертвы

Сегодня утром, 21 декабря 2025 года, в Сызрани произошло серьёзное ДТП с трагическими последствиями. По предварительным данным Госавтоинспекции, около 6:40 автомобиль Haval, двигаясь по улице Охотной со стороны Набережной в направлении улицы Комарова, на участке возле дома 7 по улице Крымской совершил наезд на опору линии электропередачи.