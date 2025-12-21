Желтая газель с пассажирами слетела в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти

Опасное ДТП произошло на 102-м километре автодороги «Кола Р-21» (Волховский район). Водитель желтой газели не справился с управлением и слетел в кювет. В салоне транспорта в этот момент находились пассажиры. По информации областного СМИ, это могли быть школьники. По некоторым данным, ребята ехали на соревнования.
— На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена 60 пожарно-спасательной части, — сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.
При этом информация о пострадавших, по данным пресс-службы, не поступала. Причины аварии сейчас устанавливаются сотрудниками ГАИ. А МЧС тем временем напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и повышенной внимательности на загородных трассах и соблюдения безопасной дистанции.