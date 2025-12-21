Желтая газель с пассажирами слетела в кювет на трассе «Кола» в Ленобласти

Опасное ДТП произошло на 102-м километре автодороги «Кола Р-21» (Волховский район). Водитель желтой газели не справился с управлением и слетел в кювет. В салоне транспорта в этот момент находились пассажиры. По информации областного СМИ, это могли быть школьники. По некоторым данным, ребята ехали на соревнования.