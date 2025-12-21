Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области

В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой. По факту исчезновения следователи областного СУСК России возбудили дело об убийстве. Позже в региональном ГУМВД России сообщили, что детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось.
«Утром дети сами пришли в храм», — сказала собеседница агентства.
По данным областного СУСК России, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ухода малолетних из дома.