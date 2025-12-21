Ричмонд
Появились подробности о возвращении детей, пропавших в Самарской области

САМАРА, 21 дек — РИА Новости. Четверо детей, которые в субботу ушли гулять и не вернулись в Самарской области, утром в воскресенье сами пришли в храм, сообщили РИА Новости в региональном СУСК России.

В субботу 10-летний мальчик и три девочки в возрасте от 5 до 11 лет из поселка Безенчук ушли гулять и не вернулись домой. По факту исчезновения следователи областного СУСК России возбудили дело об убийстве. Позже в региональном ГУМВД России сообщили, что детей нашли, противоправных действий в их отношении не совершалось.

«Утром дети сами пришли в храм», — сказала собеседница агентства.

По данным областного СУСК России, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства ухода малолетних из дома.