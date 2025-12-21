Ричмонд
Рыбаки вышли на опасный тонкий лёд Воронежского водохранилища

80% поверхности водоёма замёрзло, однако находиться на нём опасно.

Источник: ГУ МЧС по Воронежской области

Воронежцы заметили мужчин, рискнувших выйти на лёд водохранилища ради зимней рыбалки в районе микрорайона «Лазурный». Фото появилось в соцсетях. Поверхность Воронежского водохранилища покрылась льдом на 80% и находиться на водоёме очень опасно.

Следственное управление СК России по Воронежской области обращает внимание жителей региона на риск выхода на лед до установления устойчивых морозов. В ведомстве поясняют, что относительно безопасным считается только прозрачный лед без пузырьков синего или зеленоватого цвета. Любой другой оттенок указывает на его ненадежность и высокий риск провала.

Родителей призывают заранее провести с несовершеннолетними разъяснительные беседы и напомнить им правила поведения у воды в зимний период. В СК подчеркивают, что именно взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей. В случае происшествия и необходимости срочной помощи спасателей следует незамедлительно звонить по телефону экстренных служб 112.