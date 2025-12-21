Рыбаки вышли на опасный тонкий лёд Воронежского водохранилища

Родителей призывают заранее провести с несовершеннолетними разъяснительные беседы и напомнить им правила поведения у воды в зимний период. В СК подчеркивают, что именно взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей. В случае происшествия и необходимости срочной помощи спасателей следует незамедлительно звонить по телефону экстренных служб 112.