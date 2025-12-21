Ричмонд
В Челябинске ликвидировано открытое горение на пожаре в автосервисе

Причину ЧП предстоит установить специалистам отделения дознания.

Источник: МЧС РФ

В Челябинске ликвидировано открытое горение в автосервисе на Новороссийской. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Открытое горение ликвидировано. Причину пожара предстоит установить специалистам отделения дознания», — говорится в сообщении.

Напомним, возгорание случилось утром 21 декабря. Огонь распространился на площади в 200 квадратных метров. В связи с происшествием закрыли движение по улице Меридиан в сторону железнодорожного вокзала. Объезд организован через Ленинский район.

«На данный момент еще перекрыто движение для транспортных средств», — прокомментировали в Госавтоинспекции города.