Стали известны подробности жесткого ДТП в Приангарье

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении Иркутска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.