Стали известны подробности жесткого ДТП в Приангарье

IrkutskMedia, 21 декабря. В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали три человека. Дорожная авария произошла сегодня в 13.30 на 29-м км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал».
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении Иркутска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.
В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами доставлены: 33-летний водитель легкового автомобиля, 36-летняя пассажирка и 4-летний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.
В настоящее время сотрудники полиции и прокуратуры устанавливают причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
