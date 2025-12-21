Ричмонд
Стали известны подробности жесткого ДТП в Приангарье

В дорожной аварии пострадали три человека.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 21 декабря. В Шелеховском районе сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадали три человека. Дорожная авария произошла сегодня в 13.30 на 29-м км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону и пресс-служба прокуратуры Приангарья, предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении Иркутска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry.

В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами доставлены: 33-летний водитель легкового автомобиля, 36-летняя пассажирка и 4-летний ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.

В настоящее время сотрудники полиции и прокуратуры устанавливают причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее агентство сообщало, что на 1770-м км автодороги федерального значения «Сибирь» в Иркутской области произошло ДТП с участием 10 транспортных средств. В результате, по предварительным данным, пять человек получили травмы различной степени тяжести.