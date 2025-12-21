Пьяная петербурженка избила врача скорой помощи при транспортировке в больницу

Ночь на 20 декабря в Невском районе выдалась для медиков скорой помощи неспокойной. Во время работы на одном из вызовов на фельдшера напала пьяная пациентка. Женщина избила врача, после чего тот был вынужден обратиться в полицию. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
— Бригада скорой выезжала по сообщению «лежит человек» к ресторану на Белевском проспекте. На месте была обнаружена и госпитализирована 47-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Во время транспортировки в больницу пациентка в салоне автомобиля скорой нанесла 40-летнему фельдшеру несколько ударов кулаком по голове, — уточнили правоохранители.
Женщину госпитализировали, а затем сотрудники уголовного розыска доставили ее в отдел, где ее ждало помещение для административно задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фельдшер в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.