Пьяная петербурженка избила врача скорой помощи при транспортировке в больницу

Ночь на 20 декабря в Невском районе выдалась для медиков скорой помощи неспокойной. Во время работы на одном из вызовов на фельдшера напала пьяная пациентка. Женщина избила врача, после чего тот был вынужден обратиться в полицию. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.