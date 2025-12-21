Ричмонд
ГАИ показала видео жесткого опрокидывания авто на МКАД

В Минске на МКАД авто вылетело с дороги и несколько раз опрокинулось.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на МКАД опрокинулась легковушка. Видео последствий жесткого опрокидывания показали в телеграм-канале УГАИ УВД Мингорисполкома.

Жесткая авария на МКАД произошла вечером 20 декабря в районе 49-го километра трассы. Примерно в 17.20 на внутреннем кольце кольцевой автодороги 47-летний водитель «Фольксвагена» при перестроении не справился с управлением и вылетел с трассы. Оказавшись за пределами проезжей части, иномарка опрокинулась.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получило механические повреждения. Прибывшие по вызову сотрудники ГАИ доставили водителя на медосвидетельствование, которое показало 2.37 промилле алкоголя в его организме.

В отношении мужчины идет административное разбирательство. Авто поместили на штрафстоянку.

Кроме того, СК сделал заявление по ДТП с четырьмя погибшими под Слонимом.

И мы писали, что в Воложинском районе пятилетний ребенок погиб, когда шел с отцом по дороге.

Еще ГАИ отреагировала на видео с разбитым авто, ехавшим на МКАД в Минске.