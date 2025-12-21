ГАИ показала видео жесткого опрокидывания авто на МКАД

Жесткая авария на МКАД произошла вечером 20 декабря в районе 49-го километра трассы. Примерно в 17.20 на внутреннем кольце кольцевой автодороги 47-летний водитель «Фольксвагена» при перестроении не справился с управлением и вылетел с трассы. Оказавшись за пределами проезжей части, иномарка опрокинулась.