ГАИ показала видео жесткого опрокидывания авто на МКАД

В Минске на МКАД опрокинулась легковушка. Видео последствий жесткого опрокидывания показали в телеграм-канале УГАИ УВД Мингорисполкома.
Жесткая авария на МКАД произошла вечером 20 декабря в районе 49-го километра трассы. Примерно в 17.20 на внутреннем кольце кольцевой автодороги 47-летний водитель «Фольксвагена» при перестроении не справился с управлением и вылетел с трассы. Оказавшись за пределами проезжей части, иномарка опрокинулась.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только авто получило механические повреждения. Прибывшие по вызову сотрудники ГАИ доставили водителя на медосвидетельствование, которое показало 2.37 промилле алкоголя в его организме.
В отношении мужчины идет административное разбирательство. Авто поместили на штрафстоянку.
