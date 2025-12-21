В Шелеховском районе в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

В Шелеховском районе Иркутской области произошло страшное ДТП. Как сообщает ГУ МВД Иркутской области, днём на 29-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» грузовик врезался в японскую иномарку.
— Предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении Иркутска. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Тойота Камри», — поделились в ведомстве.
В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены три человека: 33-летний водитель «Тойоты», 36-летняя пассажирка и 4-летний ребёнок, который, к счастью, находился в детском автокресле. Госавтоинспекторы разбираются в произошедшем.