В Шелеховском районе в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

— Предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении Иркутска. Не справившись с управлением, он допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем «Тойота Камри», — поделились в ведомстве.