Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей

«Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. Практически сразу ей пришел код в смс, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества. Затем она получила сообщение о взломе личного кабинета на “госуслугах” с номером телефона якобы для связи с компетентными органами», — говорится в сообщении.