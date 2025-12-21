Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей

«Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. Практически сразу ей пришел код в смс, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества. Затем она получила сообщение о взломе личного кабинета на “госуслугах” с номером телефона якобы для связи с компетентными органами», — говорится в сообщении.
Не давая женщине опомниться, лжебанкиры и лжеправоохранители начали названивать ей, сообщая, что все ее данные уже известны мошенникам. Также они начали запугивать пенсионерку и ее супруга уголовной ответственностью, убедив их в необходимости срочно снять все сбережения и передать «представителям правоохранительных органов».
В течение двух недель звонившие контролировали пенсионеров и руководили их действиями. Следуя инструкциям аферистов, они снимали со счетов в различных банках деньги, отправляя видеоотчеты с наличными на указанные им номера, а затем передавали приезжавшим к ним курьерам, которые называли кодовые слова.
«Под влиянием мошенников супруги продали свой автомобиль и также заняли деньги у друзей и родственников, переводя уже более мелкие суммы на указанные им различные счета. Общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей», — заявили в прокуратуре.