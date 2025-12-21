В Севастополе столкнулись самокат и Chevrolet: пострадал мужчина

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель самоката. Пострадавшего увезли в больницу. Его направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП мужчина был в застегнутом шлеме. Прав на вождение этого самоката у него не было.