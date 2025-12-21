Ричмонд
В Севастополе столкнулись самокат и Chevrolet: пострадал мужчина

В субботу, 20 декабря, в Севастополе столкнулись электросамокат и Chevrolet, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Источник: пресс-служба управления МВД по Севастополю

Авария произошла около 16.50. 39-летний мужчина ехал на электросамокате по краю дороги на улице Борисова. В районе дома № 5 водитель врезался в припаркованный Chevrolet.

В результате ДТП пострадал один человек. Травмы получил водитель самоката. Пострадавшего увезли в больницу. Его направили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В момент ДТП мужчина был в застегнутом шлеме. Прав на вождение этого самоката у него не было.

«Со слов пострадавшего, во время движения неустановленный автомобиль серого цвета совершил опасный маневр и произвел соприкосновение с самокатом, что привело к потере управления и дальнейшему столкновению», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняются все обстоятельства инцидента. В частности, полицейские устанавливают причастность неизвестного авто к ДТП.