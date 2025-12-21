Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске нетрезвая мать привезла сына в школу

В Магнитогорске сотрудники ГИБДД задержали женщину, которая утром отвозила своего ребёнка в школу в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Соцсети

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Инспекторы остановили автомобиль Kia Cerato и обнаружили грубые нарушения. В салоне на переднем пассажирском сиденье находился семилетний мальчик.

Ребёнок был не пристёгнут и перевозился без детского удерживающего устройства, что является прямым нарушением ПДД. В ходе общения с водителем — 43-летней матерью мальчика — у инспекторов возникли подозрения в её нетрезвом состоянии.

Освидетельствование подтвердило, что женщина села за руль пьяной. В отношении водителя составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки детей.

Женщину отстранили от управления, а её автомобиль поместили на штрафстоянку.