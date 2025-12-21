В Магнитогорске нетрезвая мать привезла сына в школу

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Инспекторы остановили автомобиль Kia Cerato и обнаружили грубые нарушения. В салоне на переднем пассажирском сиденье находился семилетний мальчик.
Ребёнок был не пристёгнут и перевозился без детского удерживающего устройства, что является прямым нарушением ПДД. В ходе общения с водителем — 43-летней матерью мальчика — у инспекторов возникли подозрения в её нетрезвом состоянии.
Освидетельствование подтвердило, что женщина села за руль пьяной. В отношении водителя составили административные протоколы за управление автомобилем в состоянии опьянения и за нарушение правил перевозки детей.
Женщину отстранили от управления, а её автомобиль поместили на штрафстоянку.