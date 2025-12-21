«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Альберта Моргана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 (Убийство) УК РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Дубае
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве девушки в Дубае, арестован в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.