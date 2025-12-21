В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

«В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, состояние пострадавшей осложняется сопутствующими заболеваниями — женщина недавно перенесла инсульт.
«Ей оказывается медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше