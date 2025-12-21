Ричмонд
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, состояние пострадавшей осложняется сопутствующими заболеваниями — женщина недавно перенесла инсульт.

«Ей оказывается медицинская помощь», — подчеркнул губернатор.

