В Крыму мужчина незаконно обрезал сосновые ветки: его наказали

В Бахчисарайском районе Крыма мужчину наказали за обрезку сосновых веток.

Источник: пресс-служба Минприроды Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную заготовку веток сосны. Об этом в Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Лесничие и полицейские проводили совместное патрулирование. Они зафиксировали факт незаконной заготовки лапки крымской сосны. Как сообщила руководитель Минприроды, речь идет о половине кубометра.

«Нарушитель привлечен к ответственности по статье 8.25 КоАП РФ, продукция изъята», — рассказала глава ведомства.

Каким именно было наказание, министр не уточнила. Согласно законодательству, за нарушение правил использования лесов предусмотрены различные штрафы. Шевцова призвала людей покупать новогодние украшения только в легальных точках продаж.