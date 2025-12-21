В Москве возбудили дело после нападения на журналистов «Известий»

Ивлиева также отметила, что представители «Известий» отказывались выйти с мероприятия. Конфликт произошел между журналистами и охраной гостиницы, при этом сами журналисты, по ее версии, провоцировали потасовку, наносили себе увечья и фиксировали происходящее на видео, чтобы «вывернуть всё так, что на них напали и “побили на мероприятии”. Она также сообщила, что участники мероприятия написали коллективную жалобу на действия журналистов и что у них есть видеозаписи произошедшего.