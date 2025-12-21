Власти помогут семьям, чьих детей искали в Самарской области

Вечером накануне четверо детей — 10-летний мальчик и три девочки в возрасте 5, 10 и 11 лет — не вернулись с прогулки в поселке Безенчук Самарской области. В связи с этим полиция начала поиски. Следственный комитет возбудил уголовное дело для выяснения обстоятельств произошедшего.