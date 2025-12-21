Ричмонд
Восемь подростков пострадали из-за взрыва смартфона в общежитии

Восемь подростков были доставлены в больницу после взрыва аккумулятора мобильного телефона в школьном общежитии на юго-востоке Польши. Инцидент произошел в ночь на четверг (4 декабря 2025 года) в городе Ропчице. Об этом сообщает издание China.org.

По данным местных спасательных служб, взрыв произошел около часа ночи, когда 16-летний юноша пользовался устройством. В результате он получил травмы рук. После происшествия здание заполнилось дымом, что потребовало полной эвакуации проживающих. Семеро других подростков также почувствовали недомогание и были госпитализированы для обследования. Характер их травм не уточняется.

Пожарные провели проветривание помещений и, убедившись в отсутствии угрозы, разрешили всем эвакуированным вернуться в свои комнаты. По официальным данным, возгорания после взрыва не возникло.

Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия.

Марка и модель взорвавшегося смартфона не раскрываются.