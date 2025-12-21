Восемь подростков пострадали из-за взрыва смартфона в общежитии

По данным местных спасательных служб, взрыв произошел около часа ночи, когда 16-летний юноша пользовался устройством. В результате он получил травмы рук. После происшествия здание заполнилось дымом, что потребовало полной эвакуации проживающих. Семеро других подростков также почувствовали недомогание и были госпитализированы для обследования. Характер их травм не уточняется.
Пожарные провели проветривание помещений и, убедившись в отсутствии угрозы, разрешили всем эвакуированным вернуться в свои комнаты. По официальным данным, возгорания после взрыва не возникло.
Местные власти начали расследование обстоятельств происшествия.
Марка и модель взорвавшегося смартфона не раскрываются.