Восемь подростков пострадали из-за взрыва смартфона в общежитии

По данным местных спасательных служб, взрыв произошел около часа ночи, когда 16-летний юноша пользовался устройством. В результате он получил травмы рук. После происшествия здание заполнилось дымом, что потребовало полной эвакуации проживающих. Семеро других подростков также почувствовали недомогание и были госпитализированы для обследования. Характер их травм не уточняется.