Массовое ДТП парализовало МКАД

До этого в Челябинске иномарки столкнулись на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Volkswagen Polo выезжает на встречную полосу движения, врезается в дорожное ограждение, в этот момент в иномарку влетает Opel Astra. На записи также видно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.