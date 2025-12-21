Ричмонд
Массовое ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД столкнулись несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Источник: РИА "Новости"

«На внутренней стороне 43 км МКАД (в районе съезда № 44) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта затруднено на четыре километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Челябинске иномарки столкнулись на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как Volkswagen Polo выезжает на встречную полосу движения, врезается в дорожное ограждение, в этот момент в иномарку влетает Opel Astra. На записи также видно, как автомобильные детали разлетаются по проезжей части.