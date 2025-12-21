В приюте для животных под Ростовом найдены замученные собаки и кошки

Другие обитатели учреждения находились в крайней степени истощения и умирали от голода.
Частный приют располагался в одном из садоводческих товариществ Ростовской агломерации — в Аксайском районе. На официальном сайте организации говорится, что центр содержания животных был основан в 2023 году и существовал на частные пожертвования. Здесь обитали около двухсот собак, кошек и других зверей, в том числе кролики, еноты и белки.
Как рассказали «РГ» в полиции, недавно волонтеры хотели побывать в приюте, но не смогли туда попасть, и тогда зоозащитники, чтобы проверить, как содержатся животные, обратились в полицию.
«Поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего», — сообщили «РГ» в пресс-службе МВД по Ростовской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Санкции статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривают — штраф в размере 80 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершено с отягчающими обстоятельствами, то наказание будет более суровым — штраф от 100 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.