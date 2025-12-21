В приюте для животных под Ростовом найдены замученные собаки и кошки

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Санкции статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривают — штраф в размере 80 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершено с отягчающими обстоятельствами, то наказание будет более суровым — штраф от 100 до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок от трех до пяти лет.