Пожар из-за неисправной электропроводки уничтожил жилой дом в Балахне

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Источник: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Балахне произошел серьёзный пожар. На улице Придорожная загорелся жилой дом, пламя быстро перекинулось на соседние строения. К моменту ликвидации огня общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь практически уничтожил жилое здание: полностью выгорел мансардный этаж, серьёзно повреждена внутренняя отделка первого этажа. Кроме того, одна надворная постройка уничтожена дотла, а вторая повреждена частично. В тушении участвовали 22 огнеборца и 6 единиц техники.

Несмотря на масштаб разрушений, люди, к счастью, не пострадали. Как установили эксперты, причиной беды стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.