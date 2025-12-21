Ричмонд
Волгоградца задержали по подозрению в продаже банковских карт

Правоохранители устанавливают всех участников преступной деятельности.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

По информации регионального ГУ МВД России, подозреваемый в передаче своих банковских карт был задержан правоохранителями Краснооктябрьского района Волгограда.

Ранее 49-летний местный житель приобрел на свое имя 5 дебетовых карт. После он продал их неизвестному лицу.

В настоящий момент следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В ведомстве также отметили, что правоохранители продолжают проводить мероприятия по установлению всех участников преступной деятельности.