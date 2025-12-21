Волгоградца задержали по подозрению в продаже банковских карт

В настоящий момент следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». В ведомстве также отметили, что правоохранители продолжают проводить мероприятия по установлению всех участников преступной деятельности.