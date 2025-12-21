Труп рыбака достали со дна Пашозера в Тихвинском районе

Трагедия случилась на озере Пашозеро в Тихвинском районе. В Аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что 20 декабря мужчина ушел на рыбалку на это озеро и перестал выходить на связь. На место прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Специалисты обследовали акваторию и обнаружили тело мужчины на дне водоема.