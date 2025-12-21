Попавшим в смертельное ДТП под Омском оказался главврач службы крови Стуканов

Обнародована личность водителя автомобиля «УАЗ Патриот», попавшего в смертельное ДТП на трассе Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск. Как стало известно «КП-Омск», за рулем российского внедорожника находился бывший главврач омской службы скорой помощи и нынешний глава региональной службы крови Максим Стуканов.
Напомним, ДТП на трассе Челябинск—Курган—Омск—Новосибирск случилось вчера, 20 декабря. По данным прокуратуры, «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу и при выполнении обгона и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».
В результате ДТП 64-летний водитель «Лады», водитель ЦРБ Омского района, погиб, его 14-летний пассажир доставлен в больницу.
В аварии также пострадали водитель автомобиля «УАЗ Патриот» Максим Стуканов и его 88-летняя мать, которая находилась в салоне в момент аварии. Они также получили травмы и госпитализированы.
Максим Стуканов возглавляет БУЗОО «Центр крови Омской области», а до 2022 года много лет руководил службой скорой помощи Омской области. В качестве руководителя станции скорой запомнился открытостью по отношению СМИ и акцией протеста работников скорой у омского минздрава во время ковида.