Пятеро детей пострали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Семь человек, в том числе пятеро детей, получили травмы в результате столкновения школьного микроавтобуса «Газель» с легковым автомобилем в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло в воскресенье, 21 декабря, около 18:00 на 67-м километре автодороги Ижевск — Ува. По предварительным данным, 69-летний водитель микроавтобуса при обгоне в неположенном месте выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Changan под управлением 37-летнего мужчины.
«В микроавтобусе находились семь детей и двое взрослых сопровождающих. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять несовершеннолетних и двое взрослых», — уточнили в Госавтоинспекции.
Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона. На месте происшествия работают оперативные службы, движение транспорта регулируют сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
Напомним, утром 21 декабря в Ленинградской области микроавтобус с юными спортсменами съехал в кювет. В салоне находились шестеро детей в возрасте от 6 до 16 лет и сопровождающий. По предварительным данным, никто не пострадал.