Гладков спросил у белгородцев, нужны ли им праздники на фоне непрекращающихся обстрелов

«Хотел спросить у вас. Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остаётся. Мы всегда будем помнить трагические последствия 30 декабря 2023 года в городе Белгороде. Хотел спросить у вас, нужны ли нам с вами праздники?» — написал Гладков.
Несмотря на сложную обстановку, муниципалитеты прилагают максимум усилий, чтобы создать праздничную атмосферу: ёлки включают от генераторов, продолжают готовиться к торжествам. Однако власти не хотят подвергать жителей дополнительному риску. Мнения людей разделились: одни предлагают отменить праздники и направить средства на поддержку фронта, другие считают, что торжества необходимы, особенно детям.
Ранее сам Гладков чуть не попал под атаку дронов ВСУ. В результате детонации БПЛА загорелся автомобиль, вместе с жителями получилось потушить авто. Оказалось, оно принадлежит семье с двумя детьми.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.