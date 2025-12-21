Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков спросил у белгородцев, нужны ли им праздники на фоне непрекращающихся обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил жителей региона перед непростым выбором: проводить или отменить новогодние праздники на фоне сохраняющейся угрозы обстрелов. В своём телеграм-канале он спросил земляков об их готовности к торжествам в непростое время.

Источник: Life.ru

«Хотел спросить у вас. Все переживаем, опасность от обстрелов как была, так и остаётся. Мы всегда будем помнить трагические последствия 30 декабря 2023 года в городе Белгороде. Хотел спросить у вас, нужны ли нам с вами праздники?» — написал Гладков.

Несмотря на сложную обстановку, муниципалитеты прилагают максимум усилий, чтобы создать праздничную атмосферу: ёлки включают от генераторов, продолжают готовиться к торжествам. Однако власти не хотят подвергать жителей дополнительному риску. Мнения людей разделились: одни предлагают отменить праздники и направить средства на поддержку фронта, другие считают, что торжества необходимы, особенно детям.

Ранее сам Гладков чуть не попал под атаку дронов ВСУ. В результате детонации БПЛА загорелся автомобиль, вместе с жителями получилось потушить авто. Оказалось, оно принадлежит семье с двумя детьми.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше