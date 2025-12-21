Юрист Мурадов: перед Новым годом мошенники обманывают россиян с арендой жилья

Юрист Ниджат Мурадов напомнил россиянам, что перед Новым годом активизируются мошенники, которые пытаются нажиться на сдаче жилья в аренду.
Есть несколько схем обмана, прежде всего, это залог за несуществующий объект. Преступники размещают фотографии на сайтах, а когда клиент отвечает на фейковое объявление, предупреждают, что спрос очень большой и для брони нужно внести залог.
— Человек соглашается и ему присылают реквизиты для оплаты. Как правило, это реквизиты третьих лиц. Деньги переводятся мошенникам, они перестают выходить на связь, а человек остается без денег и объекта на праздники, — рассказывает юрист в беседе с Газета.ru.
Защититься от такой схемы можно только приехав и посмотрев объект. А предоплату вносить только после понимания, что объект реально существует.
Еще одна схема — фишинговый сайт. Клиента предупреждают, что собственник не получит деньги, пока клиент не заселится. Но деньги по факту уходят не на безопасный счет, а списываются, так как оплата происходит через фишинговый сайт.
Третья схема — подписание договора не с собственником. Она требует личной встречи, причем на объекте, но если на кону большие деньги, то мошенники готовы даже на такое.
— Однако по итогу оказывается, что мошенник всего лишь снял коттедж на день и заключил такие договоры, получив деньги в качестве аванса, с десятков откликнувшихся, — рассказал эксперт.
Аферисты также рассылают фейковые письма о «новогодних дивидендах». Злоумышленники обещают праздничные бонусы и выплаты от имени несуществующих государственных фондов и компаний, пишет ОТР.
Так же мошенники разработали новую схему, при которой убеждают граждан снять наложенный запрет на получение кредитов. Злоумышленники представляются сотрудниками банков или портала «Госуслуг» и под предлогом исправления ошибок в кредитной истории или получения выплаты уговаривают жертву отменить самозапрет, пишет aif.ru.