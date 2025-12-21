Авария с участием нескольких машин произошла на шестом километре МКАД

В районе съезда № 6а на внешней стороне шестого километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
На данный момент движение в районе ДТП затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда, передает Telegram-канал ведомства.
В тот же день на Большой Пироговской улице в центре столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два водителя, а также женщина с ребенком.
На внутренней стороне 43-го километра МКАД, в районе съезда № 44, произошла авария с участием нескольких автомобилей. Из-за случившегося движение транспорта было затруднено на участке протяженностью около четырех километров.
20 декабря на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской в Вологде 28-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Хонда» врезался в машину «Лада Приора», которой управлял 18-летний водитель. В результате он вместе с 17-летней девушкой, которая также находилась в машине, скончался на месте происшествия, а водителя «Хонды» госпитализировали с травмами.