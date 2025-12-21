Авария с участием нескольких машин произошла на шестом километре МКАД

20 декабря на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской в Вологде 28-летний мужчина за рулем автомобиля марки «Хонда» врезался в машину «Лада Приора», которой управлял 18-летний водитель. В результате он вместе с 17-летней девушкой, которая также находилась в машине, скончался на месте происшествия, а водителя «Хонды» госпитализировали с травмами.