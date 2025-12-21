14 человек, включая восьмерых детей, пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области микроавтобус, перевозивший детей на спортивные соревнования, съехал в кювет на трассе «Кола». По данным полиции, в салоне находились шестеро несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет и сопровождающий, который вёз их на соревнования по единоборствам. Предварительной причиной инцидента называют усталость 63-летнего водителя, который не справился с управлением.