14 человек, включая восьмерых детей, пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Известно, что на трассе Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт столкнулись микроавтобус «ГАЗ 322121», который перевозил детей, и машина марки «Чанган». Детали и причины случившегося на данный момент неизвестны.
«По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них восемь детей», — сказано в сообщении.
Потерпевшим оказывают необходимую помощь. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области микроавтобус, перевозивший детей на спортивные соревнования, съехал в кювет на трассе «Кола». По данным полиции, в салоне находились шестеро несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет и сопровождающий, который вёз их на соревнования по единоборствам. Предварительной причиной инцидента называют усталость 63-летнего водителя, который не справился с управлением.
