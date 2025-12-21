Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 человек, включая восьмерых детей, пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии

Дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и легкового автомобиля произошло в Удмуртии. Об этом сообщили представители МЧС по региону в официальном телеграм-канале ведомства.

Источник: Life.ru

Известно, что на трассе Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт столкнулись микроавтобус «ГАЗ 322121», который перевозил детей, и машина марки «Чанган». Детали и причины случившегося на данный момент неизвестны.

«По уточненной информации, по данным медиков, пострадали 14 человек, из них восемь детей», — сказано в сообщении.

Потерпевшим оказывают необходимую помощь. В ближайшее время будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области микроавтобус, перевозивший детей на спортивные соревнования, съехал в кювет на трассе «Кола». По данным полиции, в салоне находились шестеро несовершеннолетних в возрасте от 6 до 16 лет и сопровождающий, который вёз их на соревнования по единоборствам. Предварительной причиной инцидента называют усталость 63-летнего водителя, который не справился с управлением.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.